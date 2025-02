Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Montagnachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,32 USD.

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,32 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 10,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 261.316 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). 67,93 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 19,67 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 04.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,334 USD je Snap-Aktie.

