Snap Aktie News: Snap am Montagmittag mit Kursabschlägen

Um 11:24 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 9,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.630 Snap-Aktien.

Bei 28,65 EUR markierte der Titel am 30.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei einem Wert von 7,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 21,00 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Snap am 27.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,642 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

