Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Snap-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 9,80 USD. Bei 9,90 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 12.969 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,96 USD) erklomm das Papier am 24.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,41 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Mit Abgaben von 25,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Snap gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 988,61 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.062,73 USD umsetzen können.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,771 USD einfahren.

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

