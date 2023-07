Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 11,54 EUR.

Um 12:01 Uhr sprang die Snap-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 11,54 EUR zu. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,55 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,45 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 19.972 Aktien.

Bei 12,83 EUR erreichte der Titel am 10.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 7,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 988,61 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.110,91 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,791 USD je Snap-Aktie stehen.

