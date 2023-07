Snap Aktie News: Snap am Montagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 12,73 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 12,73 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 12,69 USD. Bei 13,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 34.105 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2022 auf bis zu 16,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,98 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 27.04.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,791 USD je Snap-Aktie belaufen.

