Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag gesucht

Die Snap-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 10,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 10,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 160 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 72,18 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,04 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,63 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 21.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.110,91 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 982,11 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,831 USD einfahren.

