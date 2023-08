Snap Aktie News: Snap zieht am Mittag an

Kurs der Snap

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 8,58 EUR.

Die Snap-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 8,58 EUR. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 8,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.398 Snap-Aktien.

Am 10.09.2022 markierte das Papier bei 12,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 49,56 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD im Vergleich zu 1.110,91 USD im Vorjahresquartal.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,832 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

