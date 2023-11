Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Snap

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,25 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 11,25 EUR. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 11,28 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 82 Stück.

Bei 12,39 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

