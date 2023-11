Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag behauptet

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 12,32 USD bewegte sich die Snap-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 12,32 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 12,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 12,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,24 USD. Zuletzt wurden via New York 188.714 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,89 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 11,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 36,20 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Die Snap-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie aus.

