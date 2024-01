Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Snap-Aktie im AMEX-Handel und tendierte zuletzt bei 16,32 USD.

Die Snap-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,32 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 16,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,24 USD nach. Bei 16,58 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.978 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,88 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 9,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Abschläge von 51,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Snap.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet