Snap Aktie News: Snap fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Snap 9,19 EUR

1,77% Charts

News

Analysen

Die Snap-Aktie notierte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 9,19 EUR. Bei 9,13 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,13 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.845 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2022 erreicht. 67,92 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 31.01.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.062,73 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.299,74 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,642 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Darum könnte Snap in den S&P 500 aufsteigen

Snap-Aktie schließt schwächer: Snapchat will digitalen Spiegel in Einzelhandel bringen

Snap-Aktie dreht ins Minus: Snapchat schaltet KI-Chatbot kostenlos frei

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images