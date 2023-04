Snap Aktie News: Snap am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Snap 9,19 EUR

Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere um 22:15 Uhr 2,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 10,25 USD. Bei 9,98 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 20.956 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2022). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 67,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 39,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1.299,74 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.062,73 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,642 USD je Snap-Aktie belaufen.

