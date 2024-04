Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 10,57 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 10,57 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 10,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 820.566 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 69,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2023). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.02.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,614 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

