Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 7,15 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 7,15 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 7,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 487.882 Snap-Aktien.
Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 85,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,99 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 2,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.
Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD einfahren.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
