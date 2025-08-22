Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,08 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 7,08 USD abwärts. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,05 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,15 USD. Zuletzt wechselten 2.429.364 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,99 USD ab. Abschläge von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,416 USD je Snap-Aktie belaufen.

