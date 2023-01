Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 8,96 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 9,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.149 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 37,01 EUR erreichte der Titel am 14.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 75,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,50 EUR fiel das Papier am 21.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 19,41 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 21.10.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.128,48 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.067,47 USD erwirtschaftet worden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 06.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,810 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com