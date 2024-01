Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Snap. Im XETRA-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,30 EUR zu. Die Snap-Aktie legte bis auf 15,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 5.275 Stück.

Am 18.12.2023 markierte das Papier bei 16,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 6,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 53,01 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,858 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

