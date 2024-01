Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 16,83 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 16,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.090.092 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Gewinne von 6,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Snap gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,858 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

