Snap Aktie News: Snap am Montagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,92 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,92 EUR. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,84 EUR. Bei 9,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.242 Snap-Aktien.

Am 18.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,62 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 05.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 27,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 06.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.361,29 USD gegenüber 1.299,74 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,627 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

