Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 10,67 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,67 USD ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 10,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 589.835 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 67,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,34 Prozent.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.299,74 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.361,29 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,627 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

