Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 10,54 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 10,54 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,58 USD. Mit einem Wert von 10,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 234.848 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,29 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 21,31 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Snap ebenfalls ein EPS von -0,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,034 USD je Snap-Aktie.

