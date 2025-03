Snap Aktie News: Snap gibt am Mittwochnachmittag nach

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 9,54 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,54 USD. Bei 9,43 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 676.762 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. 81,75 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,29 USD am 08.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,06 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 04.02.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.04.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,333 USD je Aktie aus.

