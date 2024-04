Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 24,3 Prozent auf 14,17 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 24,3 Prozent auf 14,17 USD zu. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 14,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.786.334 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 26,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 80,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 06.02.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,614 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

