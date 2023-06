Snap Aktie News: Snap fällt am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 9,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:50 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 9,86 EUR. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,86 EUR ab. Bei 9,96 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 4.708 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 16,21 EUR. 64,44 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 988,61 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.062,73 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,781 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

