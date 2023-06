Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 11,24 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:52 Uhr 3,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 11,24 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 551.460 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2022). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 32,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 34,76 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,61 USD – eine Minderung von 6,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.062,73 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Snap am 25.07.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung