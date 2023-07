Snap Aktie News: Anleger setzen Snap am Mittwochvormittag unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Snap-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 19,2 Prozent auf 9,15 EUR.

Das Papier von Snap befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 19,2 Prozent auf 9,15 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,96 EUR aus. Bei 9,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 90.463 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2022 markierte das Papier bei 12,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 27.04.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.110,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,088 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

