Snap Aktie News: Snap schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,07 USD.

Die Snap-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 7,07 USD. Bei 7,08 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,01 USD. Zuletzt wurden via New York 730.946 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,97 Prozent. Bei einem Wert von 6,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 1,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie.

