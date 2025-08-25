Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Snap-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 7,01 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:06 Uhr die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 7,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 7,10 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 6,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.146.700 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 89,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.08.2025 auf bis zu 6,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD ausweisen wird.

