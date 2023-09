Snap Aktie News: Snap am Dienstagmittag verlustreich

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,6 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Um 11:58 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 7,83 EUR. Bei 8,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.601 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,15 EUR fiel das Papier am 04.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie.

