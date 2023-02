Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittag an Boden

Die Snap-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 9,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 9,39 EUR. Mit einem Wert von 9,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,93 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,50 EUR am 21.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 25,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 31.01.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.299,74 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.297,89 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,666 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

Snap rutscht wieder in die roten Zahlen - NYSE-Titel Snap bricht zweistellig ein

Ausblick: Snap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com