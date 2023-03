Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Montagmittag fester

Um 11:39 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,80 EUR nach oben. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,85 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.979 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 70,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 7,47 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 44,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap 0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.299,74 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.297,89 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Snap am 25.04.2023 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,641 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images