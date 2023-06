Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 11,36 USD zu.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 11,36 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 11,37 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,37 USD. Zuletzt wurden via New York 434.892 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 27.04.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 988,61 USD, gegenüber 1.062,73 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,97 Prozent präsentiert.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD ausweisen wird.

