Snap Aktie News: Snap verliert am Donnerstagvormittag kräftig

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 14,3 Prozent bei 10,72 USD.

Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 14,3 Prozent auf 10,72 USD ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,00 USD nach. Bei 10,30 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.673 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 46,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,795 USD je Aktie aus.

