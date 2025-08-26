DAX23.990 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.540 +0,3%Nas21.569 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,65 +0,6%Gold3.386 -0,2%
Aktie im Fokus

Snap Aktie News: Snap legt am Mittwochnachmittag zu

27.08.25 16:10 Uhr
Snap Aktie News: Snap legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 7,05 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,05 USD zu. Bei 7,05 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 393.339 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.08.2025 auf bis zu 6,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

