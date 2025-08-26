Snap Aktie News: Snap verteidigt am Abend Tendenz
Die Aktie von Snap zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Snap-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 7,03 USD.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Wert von 7,03 USD bewegte sich die Snap-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.610.855 Snap-Aktien.
Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,98 USD. Dieser Wert wurde am 26.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.
Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 28.10.2025 gerechnet.
Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
