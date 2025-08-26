DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.612 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Snap Aktie News: Snap verteidigt am Abend Tendenz

27.08.25 20:24 Uhr
Snap Aktie News: Snap verteidigt am Abend Tendenz

Die Aktie von Snap zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Snap-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 7,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,11 EUR 0,02 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 7,03 USD bewegte sich die Snap-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,01 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.610.855 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,98 USD. Dieser Wert wurde am 26.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen