Snap Aktie News: Snap am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 7,94 EUR.

Um 10:01 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,94 EUR nach oben. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,97 EUR an. Bei 7,97 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.120 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 12,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,05 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 11,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.110,91 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

