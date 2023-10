Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:32 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 8,87 EUR. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,93 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,85 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 8.938 Aktien.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,34 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 39,20 Prozent wieder erreichen. Bei 7,19 EUR fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,89 Prozent.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,852 USD je Snap-Aktie stehen.

