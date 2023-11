Snap Aktie News: Snap gibt am Montagnachmittag nach

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,47 USD nach.

Die Snap-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,47 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 12,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,43 USD. Bisher wurden heute 301.827 Snap-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,89 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 11,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 36,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 24.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.188,55 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.128,48 USD ausgewiesen worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

