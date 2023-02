Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag fester

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03:45 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,50 EUR. Bei 9,58 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.588 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 74,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR ab. Mit Abgaben von 26,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.299,74 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.297,89 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Snap am 25.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,666 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

