Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,06 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,06 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 10,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,97 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286.516 Stück gehandelt.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,36 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Snap im Jahr 2027 0,034 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

