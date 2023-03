Snap Aktie News: Snap am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 10:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 10,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 10,82 EUR. Bei 10,97 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 1.637 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,64 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,47 EUR am 22.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 31.01.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.299,74 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.297,89 USD umgesetzt.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD je Snap-Aktie.

