Snap Aktie News: Snap verliert am Freitagmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Snap 7,83 EUR

-15,44% Charts

News

Analysen

Die Snap-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 17,7 Prozent bei 7,85 EUR. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 7,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,94 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 178.319 Snap-Aktien.

Am 30.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 72,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,47 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.299,74 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.062,73 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,642 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darum könnte Snap in den S&P 500 aufsteigen

Snap-Aktie schließt schwächer: Snapchat will digitalen Spiegel in Einzelhandel bringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com