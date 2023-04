Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Snap 7,83 EUR

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 18,9 Prozent auf 8,52 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 8,41 USD. Bei 8,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 3.858.950 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,37 USD. Dieser Kurs wurde am 30.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Abschläge von 16,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 31.01.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.299,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.07.2023 gerechnet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,642 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

