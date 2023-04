Snap Aktie News: Snap steigt am Vormittag stark

Aktien in diesem Artikel Snap 7,83 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 6,7 Prozent auf 10,50 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 10,70 USD. Bei 10,05 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 90.108 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 43,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Snap gewährte am 31.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.299,74 USD – ein Plus von 22,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.062,73 USD erwirtschaftet hatte.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,642 USD je Aktie aus.

