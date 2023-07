Blick auf Snap-Kurs

Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

28.07.23 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,41 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,41 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 10,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,30 USD. Bisher wurden heute 756.397 Snap-Aktien gehandelt. Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 33,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 29,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD im Vergleich zu 1.110,91 USD im Vorjahresquartal. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,829 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

