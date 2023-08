Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Mittag Verluste

Snap im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 9,09 USD.

Um 17:29 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,09 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,39 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 212.991 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,15 USD. Dieser Kurs wurde am 10.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 22,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 10,30 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 13,34 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,839 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

NYSE-Wert Snap-Aktie zweistellig tiefer: Snap schreibt weiter rote Zahlen - Umsatzrückgang

Ausblick: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor