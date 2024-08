Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 9,31 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 9,31 USD ab. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,31 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,38 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 214.304 Aktien.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 12,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 01.08.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,326 USD je Snap-Aktie stehen.

