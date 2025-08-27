Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,03 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,07 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 571.365 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 47,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,98 USD. Dieser Wert wurde am 27.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,64 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal