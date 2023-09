Snap Aktie News: Snap am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 8,05 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 0,2 Prozent auf 8,05 EUR. Bei 8,03 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,11 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.160 Stück gehandelt.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,39 EUR an. 53,91 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.067,67 USD – eine Minderung von 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.110,91 USD eingefahren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,842 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Diese Projekte wurden von Google beerdigt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase