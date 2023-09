Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 8,42 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 8,42 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 8,34 USD. Bei 8,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 313.811 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,00 Prozent. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,89 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 25.07.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,26 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,842 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

